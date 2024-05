Incentivi per 6 milioni di euro dalla Regione Lombardia a chi trasporta merci e persone

Titolari di micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Lombardia: sono loro beneficiari dei nuovi incentivi messi a disposizione dal “Pirellone” per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci e persone tramite un bando che offre bonus per un importo complessivo di sei milioni di euro da utilizzare per ammodernare il parco veicoli eliminando veicoli inquinanti a benzina fino a Euro 2/II incluso o diesel fino a Euro 5/V incluso, acquistando, anche in leasing finanziario, un nuovo veicolo trasporto di persone e merci a zero o bassissime emissioni. Il bando della regione Lombardia (clicca qui) prevede che gli incentivi possano essere utilizzati per veicoli in conto proprio o in conto terzi, ad alimentazione elettrica, idrogeno o endotermica a bassissime emissioni. E’ finanziato anche l’acquisto di e-cargo bike, ossia velocipedi a pedalata assistita per il trasporto merci. Per l’alimentazione elettrica sono previsti contributi fino a 8.000 euro per veicoli commerciali leggeri e fino a 30.000 per veicoli pesanti; per metano – Gnl fino a 5.000 euro per veicoli commerciali leggeri e fino a 24.000 per veicoli pesanti: per l’endotermica: fino a 5.000 euro per veicoli commerciali leggeri e fino a 16.000 per veicoli pesanti. Ogni impresa può presentare fino a un massimo di 4 domande a cui dovranno corrispondere altrettanti mezzi di proprietà dell’impresa stessa radiati. Sono escluse le imprese che operano nel settore del commercio-intermediazione di veicoli.