Ciclisti e pedoni travolti dai camion perché l’autista non poteva vederli: la soluzione c’è

Il pericolo che ciclisti e motociclisti, ma anche pedoni, possano perdere la vita dopo essere stati agganciati e travolti da camion o bus i cui conducenti non abbiano avuto la possibilità di vedere gli “angoli ciechi” (non disponendo nella cabina di guida di tecnologie in grado di mostrare a chi è al volante tutto quanto accade attorno al proprio mezzo pesante) non è solo uno dei temi caldi al centro di denunce da parte del “popolo delle due ruote” o d delibere adottate da amministrazioni comunali (destinate magari poi a essere cancellate da sentenze dei tribunali, come accaduto a Milano, teatro negli ultimi mesi di incidenti mortali causati): il “caso angolo ciechi” è diventato uno dei temi centrali anche al Transpotec Logitec, uno dei più importanti appuntamenti europei per il mondo dell’autotrasporto e della logistica, inaugurato alla Fiera di Milano. E non attraverso un convegno per dibattere di possibili soluzioni, ma con una soluzione. Anzi, “la soluzione,” come ha affermato Nicola Fanelli, uno dei responsabili della Cosmic srl, società che opera nel settore dell’automotive, presentando il sistema di assistenza alla svolta Luis Turn Detect 4.0 , raffigurato in un’immagine proiettata a tutto schermo nello stand E08 del padiglione 18P, in cui un tir fermo a un semaforo è circondato da ciclisti e pedoni davanti, al fianco e dietro il mezzo pesante, evidenziati per mostrare come in qualsiasi punto si trovino possano diventare visibili a chi guida. “Grazie all’esperienza maturata in passato e a una combinazione dei sistemi precedentemente messi sul mercato e all’abbinamento dell’Intelligenza artificiale”, come ha spiegato Nicola Fanelli, sottolineando come “utilizzando la tecnologia delle telecamere e dell’Intelligenza artificiale, il sistema sia stato il primo a soddisfare i rigorosi requisiti Un Ece R151”, ovvero il pacchetto di disposizioni relative all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il sistema informativo proprio dell’angolo cieco per il rilevamento delle biciclette.