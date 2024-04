La Metropolitana a Roma si rifà il look. Per otto mesi chiusure anticipate la sera e bus sostitutivi

Spagna, Ottaviano e Cipro: sono queste le prime stazioni interessate dai lavori di riqualificazione della linea Metro A di Roma decisa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Gualtieri e che prevede sia con il rinnovamento dei binari sia la manutenzione straordinaria degli impianti di trasferimento anche in vista dell’avvio del Giubileo destinato a far aumentare ancor di più una domanda di trasporto pubblico già sensibilmente cresciuta negli ultimi anni. L’apertura dei cantieri è prevista a brevissimo (con la conclusione dei lavori prevista per l’8 dicembre, in tempo per l’apertura della Porta Santa) e comporterà una riduzione del servizio. Da lunedì 8 aprile torneranno infatti le chiusure notturne con ultima corsa alle 21, da domenica al giovedì, mentre il venerdì e il sabato l’orario di servizio resterà regolare fino all’1.30. Una chiusura anticipata che verrà “compensata” dall’attivazione di un servizio sostitutivo, per il quale verranno impiegati 76 bus navetta con fermata in superficie in corrispondenza delle stazioni chiuse.