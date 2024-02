Patente digitale: alla richiesta “prego favorisca i documenti” risponderemo con il cellulare

Prego favorisca la patente: è questa la frase più utilizzata dalle forze dell’ordine durante i controlli sulle strade. Un invito al quale fra non molto gli automobilisti risponderanno non più consegnando, come avvenuto per decenni, il documento cartaceo (o, più recentemente la tesserina in plastica) ma mostrando il cellulare. Già, perché a breve, forse addirittura entro giugno, in Italia potrebbe debuttare la patente digitale. Una svolta verso la digitalizzazione decisa dal Governo per seguire la strada indicata dall’unione europea in una transizione motivata dalla volontà di facilitare i controlli stradali e ridurre il rischio di falsificazione. La nuova patente digitale potrà essere infatti visualizzata grazie a un’apposita app, che garantisce elevati standard di sicurezza oltre che di tutela della privacy.