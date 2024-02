Pugno di ferro per i cattivi al volante: ecco le nuove punizioni inserite nel Codice della strada

Sospensione della patente per 15 giorni per chi guida usando il cellulare o altri strumenti tecnologici che possano distrarlo, come computer portatili, notebook, tablet. E poi pene più severe per chi guida sotto uso di stupefacenti o alcol, obbligo di casco, targa e assicurazione per i monopattini, tolleranza zero per chi abbandona gli animali per strada. Il conto alla rovescia perché queste (e altre) nuove disposizioni previste dal nuovo Codice della strada entrino in vigore è partito con l’approvazione del pacchetto di 70 emendamenti da parte della commissione Trasporti della Camera e con la discussione in aula già fissata per il 1° marzo per poi passare all’esame del Senato per l’approvazione definitiva destinata, se non ci saranno ostacoli sul suo percorso, a modificare profondamente le regole per chi si mette alla guida.

Inasprendo le sanzioni per chi viene sorpreso al volante mentre usa “apparecchi radiotelefonici, ovvero smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante, salvo nei casi in cui usi il vivavoce o gli auricolari”, sotto l’effetto di alcol e droghe, ma anche introducendo regole più chiare in materia di autovelox, strumenti che, precisa il nuovo testo, “deve prevenire e non servire per far cassa”.