Divieti, l’Italia abbaia e l’Austria morde. Dopo il Brennero chiuso ai tir italiani anche il Tarvisio

L’Italia abbaia, l’Austria morde. Potrebbe essere riassunto così l’ultimo “round” dello scontro fra i due Paesi sul caso divieti ai valichi alpini. Già perchè alla decisione dell’Italia di inviare una lettera alla Commissione europea per chiedere l’avvio di una procedura di infrazione contro i divieti di transito al Brennero, denunciando l’incompatibilità dei divieti rispetto al fondamentale principio della libera circolazione delle merci, in tutta risposta è arrivato un nuovo giro di vite con nuovi divieti ai tir, e dunque alle merci, made in Italy: Il governo federale austriaco ha infatti deciso di introdurre nuove limitazioni al traffico pesante anche al valico del Tarvisio, mettendo un nuovo gigantesco “ tappo” ai mezzi pesanti che dallʼItalia viaggiano in direzione Salisburgo per poi raggiungere la Baviera. Ai divieti in vigore lungo lʼautostrada che attraversa il Tirolo ora se ne aggiungono dunque altri che riguardano la Carinzia destinati a surriscaldare il tavolo dei lavori previsto per lunedì 26 al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti al quale Matteo Salvini ha invitato i rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori.