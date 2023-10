Academy Volvo4NEETs, per chi sogna un futuro fra i motori dei giganti della strada

I requisiti richiesti sono semplici: risiedere in provincia di Bergamo, Brescia, Mantova, Monza, Sondrio, o Varese, avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni, ed essere appassionati del settore meccanico oltre che desiderosi di mettere in pratica le proprie abilità lavorative. Basta questo per salire a bordo dell’Academy Volvo4NEETs, un programma formativo teorico e on-the-job ideato per offrire opportunità di inserimento lavorativo per giovani talenti nelle officine autorizzate Volvo Trucks. Un’iniziativa, presentata dai responsabili di Mestieri Lombardia , rete regionale di agenzie per il lavoro, e di Volvo Trucks Italia, pronta a partire a novembre con una durata di sei mesi durante i quali i partecipanti , spiega una nota, “acquisiranno competenze tecniche, apprenderanno principi di sicurezza e svilupperanno abilità soft skills fondamentali per il successo nella loro futura carriera, grazie anche al sostegno personalizzato offerto dai tutor di Mestieri Lombardia e dai tutor aziendali di Volvo Trucks Italia”. Senza dimenticare un altro importante sostegno: un’indennità mensile di partecipazione riconosciuta ai giovani che prenderanno parte al programma. Per ulteriori informazioni e per candidarsi basta inviare un’e mail all’indirizzo in-jobs@mestierilombardia.it.