Il simulatore camion diventa la star di Futura Expo: tutti in coda per “fare un giro”

Bello e adrenalinico; fantastica esperienza; bellissimo anche se non facile; difficile ma stimolante; molto realistico e divertente, non ho la patente ma questo non mi ha fermati; indimenticabile…. Sono solo alcuni esempi dei tantissimi messaggi lasciati dalle centinaia di studenti che hanno letteralmente preso d’assalto lo stand di Fai Brescia e Fai Bergamo allestito a Futura Expo – Economia X l’Ambiente, la più grande Expo italiana di incontro tra imprese e cittadini per parlare di sostenibilità ospitato fino al 10 ottobre al Brixia Forum di via Caprera, per “fare un giro” sul simulatore di guida di un camion che le due federazioni degli autotrasportatori italiani hanno voluto mettere a disposizione dei visitatori per “avvicinarsi” jnel modo più realistico possibile a una nuova possibile professione. Un simulatore, realizzato con i massimi standard tecnologici e qualitativi, con riproduzione fedele di una cabina di camion, con volante, pedaliere, cambio, comandi reali, che si è immediatamente ritagliato un ruolo da protagonista assoluto all’interno dell’evento, con file di studenti, dalle medie alle superiori, che si sono messi in fila in attesa di mettersi al volante. Compreso un bambino di appena 5 anni che non avrebbe più voluto scendere da quella cabina e che alla mamma, che lo aspettava in piedi accanto al simulatore ha detto: “ Mamma scrivi che è stato bellissimissimo…..”.