Alis, l’ingresso in consiglio di Etti ha messo il miglior sigillo sulla sicurezza nella logistica

Sigillo, un vocabolo che da sempre evoca la sicurezza: dai tempi più lontani, quando uno stemma o un simbolo magari inciso in un anello e premuto sulla ceralacca fusa di una lettera serviva per autenticarne il contenuto, a oggi con i sigilli ad alta tecnologia messi sempre per e impedire l’eventuale manomissione o violazione di una chiusura. Uno “strumento” di grande importanza anche nella catena della logistica ed è proprio per questo che l’ingresso nel consiglio direttivo di Alis, associazione di riferimento per una fetta sempre più importante del mondo dei trasporti e della logistica, di un’azienda come Etti Sicurezza, società toscana leader a livello europeo e mondiale nella produzione e personalizzazione dei sigilli di sicurezza, è stato sottolineato in modo particolare dalla presidenza. Come un vero e proprio nuovo “sigillo” pronto a garantire perfino lo stesso percorso di Alis “nella costruzione e nel consolidamento di un sistema logistico sempre più sicuro e sostenibile”, come ha affermato il presidente dell’associazione, Guido Grimaldi, “un anello molto rilevante della catena logistica e che contribuisce a garantire un trasporto delle merci sicuro, efficiente e orientato sempre più a processi di massima sostenibilità”.Il tutto anche attraverso l’utilizzo della tecnologia Rfid, ovvero la tecnologia di identificazione automatica digitale che sfruttando campi elettromagnetici consente la rilevazione di oggetti, ma anche persone e animali, sia fermi sia in movimento”. Soluzioni neppure lontanamente immaginabili ai tempi degli anelli e della ceralacca, che oggi rappresentano un valore aggiunto a conferma, una volta di più , dell’assoluta professionalità dell’azienda di Rosignano Marittimo in Toscana che vanta nel settore un’ esperienza ultra-ventennale, producendo e personalizzando non solo sigilli di sicurezza in plastica e metallo, ma anche buste di sicurezza, borse di sicurezza, accessori e tasche adesive, nonché la gamma di prodotti con tecnologia Rfi che permette di muovere merci e camion in maniera più veloce, efficiente e sicura. “Siamo davvero orgogliosi di entrare a far parte della grande realtà di Alis e siamo pronti a portare il nostro contributo e la nostra esperienza legati principalmente al sigillo che, come dico sempre, è l’ultimo anello della catena logistica, ma non per questo meno importante”, ha commentato Bruna Ferretti, amministratrice delegata di Etti Sicurezza azienda che, ha aggiunto,”negli oltre 20 anni di forte esperienza nel settore ha potuto imparare molto, studiando nuove soluzioni per rendere il sigillo sempre più riferimento di sicurezza e integrità per le merci trasportate e provando nuovi materiali e tecniche di personalizzazione e che grazie anche alla tecnologia Rfid è proiettata verso un futuro di sigillatura sempre più innovativo”.