Tragedia all’Esselunga di Pioltello: camionista muore schiacciato fra due camion

E’ rimasto schiacciato fra due camion: è morto così, a soli 48 anni, un autista novarese dipendente della ex Mazzocco Srl di Tavazzano con Villavesco, nel lodigiano, acquisita qualche anno fa dal gruppo bergamasco Italtrans. La tragedia è avvenuta nella sede di Esselunga a Pioltello quando il camion che Stefano Sainaghi, di Prato Sesia, aveva appena parcheggiato per caricarlo, forse dimenticandosi di mettere i blocchi alle ruote, si è messo in moto. Il camionista d’istinto avrebbe cercato di fermarlo, rimanendo schiacciato tra la parte frontale del suo veicolo e il retro di un altro. Quando sono arrivati i soccorritori per lui non c’era più nulla da fare. I responsabili di Esselunga hanno espresso profondo cordoglio ai familiari della vittima.