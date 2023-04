Cambio al volante di Anita, Riccardo Morelli prende il posto di Thomas Baumgartner

Cambio al volante di Anita, l’associazione di Confindustria che da quasi 80 anni (li compirà nel 2024) rappresenta le imprese di autotrasporto merci e logistica che operano in Italia e in Europa: alla presidenza dell’associazione per il prossimo quadriennio è stato infatti chiamato a sedersi Riccardo Morelli, designato dal Consiglio generale in sostituzione del presidente uscente Thomas Baumgartner. “Ringrazio per la fiducia accordatami e sono orgoglioso di poter guidare una storica e importante associazione come Anita e mi impegnerò per sviluppare ulteriormente il lavoro svolto in questi anni dal mio predecessore , ha dichiarato Riccardo Morelli che nella prossima riunione del Consiglio presenterà gli indirizzi generali del proprio mandato, il programma di attività e la “squadra” dei vicepresidenti. Riccardo Morelli, la cui proclamazione ufficiale avverrà in occasione dell’assemblea generale che si terrà a Roma il 21 giugno, è titolare della Morelli Logistica e Servizi, un’ importante realtà imprenditoriale umbra. La nomina a presidente è il coronamento di un percorso nel mondo associativo compiuto come presidente della sezione di Terni di Confindustria Umbria e vicepresidente nazionale di Anita contribuendo al raggiungimento degli obiettivi della presidenza di Thomas Baumgartner e definendo un ambizioso piano di crescita e di sviluppo delle realtà imprenditoriali locali, puntando soprattutto sulla formazione, sull’innovazione e sulla sostenibilità ed evidenziando l’importanza di una transizione ecologica graduale ed economicamente sostenibile, a vantaggio non solo del settore logistico ma dell’intero comparto economico locale e nazionale.