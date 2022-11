Milano città sempre più “metropolitana”: aperti i primi cinque chilometri della nuova linea bliu

Milano città sempre più metropolitana. Soprattutto per quanto riguarda i trasporti visto che il capoluogo di regione (e area metropolitana, appunto) ha inauguratola nuova linea M4, la seconda completamente automatizzata e senza conducente. Una nuova linea (che ha visto per ora entrare in funzione una prima tratta di 5 chilometri che attraversa i quartieri orientali di Milano consentendo anche l’interscambio con le stazioni del Passante Ferroviario a Dateo e Stazione Forlanini, con la possibilità entro giugno 2023 di arrivare fino a San Babila e la fine dei lavori prevista nel 2024) che una volta ultimata potrà contare su 21 stazioni e 15 chilometri di estensione, attraversando la Cerchia dei Navigli fino al Lorenteggio, con capolinea a San Cristoforo. Una nuova linea destinata a moltiplicare l’offerta di collegamenti pubblici grazie all’ integrazione con le altre linee metropolitane esistenti, il sistema ferroviario urbano, le linee di superficie e l’aeroporto cittadino. Per festeggiare l’inaugurazione del nuovo tratto della M4 (o linea blu) che porta a quota 118 chilometri la lunghezza complessiva della rete metropolitana cittadina, è stata offerta l’opportunità di viaggiare gratis per i giorni di sabato 26 e domenica 27 novembre.