Volvo FH Electric, il giornalista-conducente che l’ha provato lo ha promosso a pieni voti

Di professione fa il giornalista, ma anche al volante dei giganti della strada ha più volte dimostrato di cavarsela egregiamente, alla pari dei camionisti più esperti. E non è certo un caso che i responsabili di Volvo abbiano scelto lui, Jan Burgdorf, tedesco, per mettere alla prova il nuovo Volvo FH Electric, un veicolo a emissioni zero con potenza continua di 490 kW e peso totale a terra di 40 tonnellate sulla Green Truck Route, una strada lunga 343 chilometri che corre, attraverso territori pianeggianti e collinari, lungo diverse autostrade ma anche strade più strette e che viene regolarmente usata per testare i camion di vari produttori in una vasta gamma di condizioni. Un “banco di prova” che ha promosso a pieni voti il Volvo FH Electric che, come ha commentato lo stesso “giornalista pilota collaudatore” affermando che “ la guida si è dimostrata altrettanto agile, se non addirittura più agile, di un camion diesel” e che “gli autisti si sorprenderanno di quanto sia facile da guidare e silenzioso e di quanto risponda bene. Le vibrazioni sono del tutto assenti,” ha aggiunto Jan Burgdorf che al volante ha tenuto una velocità media di 80 km/h sull’intero tragitto, la stessa del Volvo FH con motore diesel, equipaggiato con motore diesel e pacchetto I-Save per la riduzione del consumo di carburante” Risultato? “Sulla base del consumo di energia di soli 1,1 kWh/km, il camion elettrico vanta un’autonomia totale di 345 chilometri con una carica”, si legge nel comunicato stampa diffuso da Volvo, con la possibilità “di percorrere fino a 500 chilometri in una normale giornata di lavoro, con una sosta breve di ricarica, per esempio durante la pausa pranzo,” come ha precisato Tobias Bergman, Press test director di Volvo Trucks, evidenziando che “la trasmissione elettrica è risultata essere molto efficiente e rende questo veicolo completamente elettrico uno strumento estremamente potente per la riduzione delle emissioni di CO2”. L’obiettivo di Volvo Trucks è portare i veicoli elettrici al 50 per cento delle vendite totali di camion nel 2030 e nel 2040 il 100 per cento di riduzione della CO2 su base “well to wheel” (dal pozzo al volante) per i nuovi camion venduti. “Siamo impegnati a rispettare l’accordo di Parigi sul cambiamento climatico. Sono stati fissati degli obiettivi basati su fondamenti scientifici e stiamo agendo per accelerare lo sviluppo verso una drastica riduzione delle emissioni di CO2collegate al trasporto merci su strada. A mio parere, l’ampia gamma elettrica che abbiamo già sul mercato lo dimostra molto chiaramente,” ha concluso Tobias Bergman.