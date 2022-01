Transpotec Logitec, tutto da rifare: la nuova ondata di contagi sposta la fiera a inizio maggio

Neppure il tempo di annunciare, a fine dicembre, la conferma della dello svolgimento della fiera per fine gennaio, con la presenza delle più importanti case costruttrici (Daf, Ford Trucks, Iveco, Scania per i veicoli industriali e Piaggio e Ford Italia per quelli commerciali) ed ecco che, a pochi giorni di distanza, gli organizzatori di Transpotec Logitec, la manifestazione italiana dedicata a autotrasporto e logistica in calendario dal 27 al 30 gennaio 2022 alla Fiera fi Milano, si sono visti costretti ad annunciare un nuovo rinvio. Colpa, ancora una volta della pandemia, che ha stravolto i piani di organizzatori, visitatori. Costretti a “spostare” ogni appuntamento a maggio, da giovedì 5 a domenica 8 quando, si legge in una nota diffusa dagli organizzatori, “il nuovo contesto primaverile, alla luce delle recenti esperienze, consentirà di svolgere l’appuntamento in un clima di maggiore serenità, favorendo il business, il pieno svolgimento delle attività in esterno e una migliore mobilità internazionale”. Nuove date, dunque, ma per affrontare gli stessi temi: a partire dalla transizione energetica verso la sostenibilità e dalla digitalizzazione fino alla formazione delle nuove figure professionali, “fondamenta” indispensabili per costruire il “il futuro di un settore fondamentale per l’economia dell’intero Paese, che gestisce la mobilità di più dell’80 per cento delle merci”.