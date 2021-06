Presolana E-bike event, una montagna di sentieri da percorrere pedalando a tutta elettricità

Pedalare lungo sentieri immersi nei boschi, circondati da montagne e ruscelli, “attraversando” panorami che a volti sembrano presi dai più affascinanti documentari. Un sogno che grazie alla sempre più ampia diffusione sul mercato delle biciclette elettriche è diventato realtà per moltissimi, magari costretti, nell’era precedente a quella della pedalata assistita, soltanto a sognare, a restare con i piedi ben ancorati per terra, magari per colpa dell’età non più verdissima o, più spesso, dei troppi chili di “zavorra” naturale da trasportare verso le vette. Facile prevedere, vista questa premessa, che saranno in molti a prendere parte alla seconda edizione del Presolana E-bike event, la “tre giorni” (in programma quest’anno dal 2 al 4 luglio) pensata per gli amanti delle attività outdoor, sportivi e famiglie, con l’obiettivo di promuovere il turismo e in particolare la vasta rete di sentieri della valle, ideati per le biciclette a pedalata assistita. Un “fine settimana lungo “che si apre venerdì 2 con la ciclo-staffetta da Bergamo a Castione della Presolana, percorrendo in sella con testimonial e giornalisti la ciclovia che costeggia il fiume Serio, oltre che con l’inaugurazione del “Village “a Clusone in piazza Manzù dove per l’intera durata della della manifestazione gli appassionati potranno scoprire tutte le ultime novità di settore. Tra sabato 3 (giorno in cui è in calendario a Castione della Presolan un convegno per approfondire il tema del turismo lento e della mobilità sostenibile) e domenica 4 protagonisti assoluti saranno invece i numerosi tour guidati in e-bike giornalieri o di mezza giornata lungo i sentieri dell’Altopiano della Presolana: chilometri e chilometri immersi nel verde, differenziati a seconda della difficoltà, che mettono in comunicazione Clusone, Rovetta, Castione, il Monte Pora e la Presolana.Info e prenotazioni: 035.704063 | infopoint@valseriana.eu