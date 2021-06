Camionista forza il blocco dei lavoratori che protestano: travolto e ucciso sindacalista

Forse voleva solo non essere fermato dalla protesta, non voleva arrivare in ritardo all’appuntamento con il prossimo committente. E così ha deciso di forzare il blocco organizzato da un gruppo di lavoratori della logistica per manifestare davanti i cancelli della Lidl di Biandrate, in provincia di Novara, schiacciando il piede sull’acceleratore del suo camion. Forse pensando che tutti si sarebbero scansati. Una manovra che non potrà mai più dimenticare, perché quell’improvvisa accelerata è costata la vita a un sindacalista di 37 anni, rappresentante dei Cobas, investito e trascinato per alcuni metri dal mezzo pesante che ha poi proseguito al propria corsa senza però allontanarsi troppo: una pattuglia di carabinieri lo ha infatti intercettato in autostrada fermandolo. Per il giovane sindacalista, di origini marocchine, non c’è stato nulla da fare. Resta da chiarire se l’investitore si sia accorto d’aver investito l’uomo e si fuggito volontariamente oppure non si sia accorto di aver provocato la tragedia.