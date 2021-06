Emanuele Remondini, il “cavaliere saggio” al servizio dei trasporti e della logistica

Da tempo fa parte del gruppo dei “30 saggi” del Think tank, il gruppo di esperti impegnato nell’analisi delle politiche pubbliche per il rilancio della città di Genova nominati dal sindaco Marco Bucci. Da oggi Emanuele Remondini fa parte anche dei Cavalieri del lavoro nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che lo ha inserito nell’elenco degli ultimi (in ordine di tempo) nominati per il rilevante contributo che ha saputo fornire allo sviluppo dell’intermodalità nei trasporti e nella logistica. Un riconoscimento, quello attribuito all’imprenditore genovese (entrato 21enne come impiegato nella Marceviaggi, società di trasporti specialistici fondata dal padre nel 1934, e da 40 anni alla guida delle aziende di famiglia, ma molto noto nella città della lanterna anche per essere stato uno dei più giovani consiglieri comunali e per il suo impegno nel volontariato che l’ha portato, nel 200, a contribuire alla nascita della Fondazione Fabrizio De André) salutato con particolare emozione dalla Fai, la federazione autotrasportatori italiani, di cui Emanuele Remondini è stato presidente dal 1984 al 1990.