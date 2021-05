Funivia precipitata, sei mesi fa era stata fatta una simulazione di rottura della fune traente

I tecnici la chiamano la “prova dei finti tagli”, un test che simula la rottura della fune traente e la conseguente attivazione del freno d’emergenza. Una prova che sulla funivia precipitata nel vuoto a Stresa, uccidendo 14persone salite a bordo per raggiungere la vetta del monte Mottarone, era stata effettuata il 1° dicembre scorso, su entrambe le vetture. A confermare il test, di particolare importanza considerato che proprio al mancato funzionamento del freno d’emergenza si deve il tragico incidente, emerge dai documenti in possesso della società Leitner che in relazione alla tragedia avvenuta domenica sull’impianto Stresa-Mottarone ha deciso di rendere noto l’elenco dei controlli e delle manutenzioni portate a termine negli ultimi mesi “secondo le prescrizioni della normativa vigente, sulla base del contratto di manutenzione sottoscritto con la società di gestione Ferrovie del Mottarone”, come viene sottolineato dai responsabili della società. Documenti in cui si legge che “l’ultimo controllo è stato il 3 maggio scorso, con la manutenzione e il controllo delle centraline idrauliche di frenatura dei veicoli, mentre in precedenza, dal 29 marzo al 1 aprile, erano stati fatti controlli non distruttivi su tutti i componenti meccanici di sicurezza dell’impianto previsti dalla revisione quinquennale, in scadenza ad agosto 2021, e quindi effettuati in anticipo sui tempi, e ancora prima, il 18 marzo c’erano state le prove di funzionamento dell’intero sistema d’azionamento”. E, ancora, il 4 e 5 marzo c erano state effettuale “la lubrificazione e controlli dei rulli e delle pulegge delle stazioni; il 1 dicembre 2020 finti tagli (prova che prevede una simulazione della rottura della fune traente e conseguente attivazione del freno d’emergenza) effettuati su entrambe le vetture; il 5 novembre 2020 il controllo periodico magnetoinduttivo delle funi traenti (e di tutte le funi dell’impianto) come da disposizione del decreto dirigenziale del Ministero dei Trasporti n.144 del 18/05/2016 (periodicità imposta una volta all’anno) con esito positivo”.