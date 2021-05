Rete ferroviaria italiana assume mille dipendenti per far accelerare la manutenzione

Sono mille i posti di lavoro in viaggio sui binari italiani e destinati ad arrivare a destinazione entro fine anno. Con l’obiettivo di adeguare la rete ferroviaria lungo lo stivale. Entro il 2021 Rete ferroviaria italiana assumerà infatti mille persone che, come ha confermato Salvatore Pellecchia, segretario generale della Fit-Cisl, verranno tutte impiegate nel processo della manutenzione delle infrastrutture”. Una decisione che, insieme con la promessa, da parte dell’azienda, di pianificare l’internalizzazione di alcune delle attivita’ e acquistare mezzi d’opera, investendo quindi ad ampio raggio, ha avuto come immediata conseguenza la cancellazione dello sciopero programmato per il 17 maggio prossimo anche se la trattativa, sottolineano i rappresentanti dei sindacati, “proseguirà serratamente per

riorganizzare il modello della manutenzione che ha mostrato evidenti criticità”