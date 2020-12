Centomila euro di incentivi per chi acquista o noleggia un camion elettrico o a idrogeno

Un bonus di 50mila euro per incoraggiare l’acquisto di veicoli trasporto merci o persone a emissioni zero, con propulsione a elettricità o idrogeno. A offrire il maxi contributo per le imprese di autotrasporto che decidono di acquistare ma anche noleggiare a lungo termine un camion che utilizza energie pulite è il il Governo francese con il programma “France Relance”. Un’operazione di sostegno al rinnovo del parco circolante per la quale verranno investiti complessivamente 100 milioni di euro, che prevede una durata di 2 anni e che consentirà di combinare il nuovo bonus (che per gli autobus sarà invece a 30.000 euro) con il super ammortamento previsto per i veicoli pesanti che utilizzano energie pulite, recentemente prorogato fino al 31 dicembre 2024, per cui , “sommando gli aiuti di Stato”, un camion pesante elettrico o a idrogeno potrà usufruire di aiuti dello Stato francese pari a 100mila euro. A differenza del bonus di 50mila euro che riguarda esclusivamente mezzi alimentati con elettricità o idrogeno , il super ammortamento sarà applicabile anche a mezzi con alimentazione a metano o biocarburanti, e comprende i veicoli da trasporto dalle 2,5 tonnellate di peso complessivo in su.