La scuola contagia più dei trasporti? Uno studio “testato” in 79 Paesi rivela molte sorprese…

Covid e contagi, meglio chiudere le scuole che i trasporti. È questo il titolo di un articolo del quotidiano La Stampa “lanciato da topnews, sito che riporta una selezione quotidiana del meglio dei contenuti prodotti dalla redazione de La Stampa (cliccate qui per collegarvi), che riporta uno “studio testato in 79 diversi territori e validato da 226 Paesi e che raccoglie i migliori sistemi per il contrasto alla diffusione della pandemia da Sars-Cov-2” dal quale risulta che “i trasporti non incidono così tanto sulla diffusione del virus quanto le scuole”. Un’analisi che porta immediatamente a una domanda: “Sul fronte del contrasto alla pandemia sentiamo spesso la frase: perché puntare il dito contro la scuola e non guardiamo ai problemi legati ai trasporti?