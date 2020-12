A22, aperta la strada per arrivare a una concessionaria a capitale interamente pubblico

I soci pubblici di Autobrennero potranno esercitare il diritto di riscatto delle azioni detenute dai privati in modo da spianare la strada alla costituzione di una società concessionaria della A22 a capitale interamente pubblico. Lo ha confermato in una nota il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, del Movimento 5 Stelle, spiegando che il Consiglio dei ministri riunito per affrontare il tema del rinnovo della concessione della A22 dando il via libera alla norma che autorizza il diritto di riscatto delle azioni permetterà di “archiviare il vecchio sistema delle proroghe e consentire finalmente il rilancio dell’infrastruttura” .