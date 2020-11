Bonus bici: partenza disastrosa del click day con mezzo milione in coda davanti al computer

bonusmobilita.it: è questo il sito dove di può richiedere l’incentivo sull’acquisto di bici, elettriche e non o monopattini elettrici. O meglio, si potrebbe, con il condizionale d’obbligo visto che il sito per “salire in sella” al bonus bici è subito andato in tilt trasformando il click day in men che non si dica in un nuovo incredibile flop. Una figuraccia annunciata, un minuto prima delle 9, ora stabilita per l’accesso al sito, dall’impossibilità di avere qualsiasi risposta che si è protratta per un quarto d’ora, dopo di che è finalmente ripartito, anche se con una sorpresa di quelle destinate a far passare ogni voglia di continuare (a chiedere il bonus e a ritenere credibili i protagonisti dell’iniziativa): le persone “ammesse nella sala d’attesa virtual, anticamera dell’area riservata con le credenziali Spid ,s i sono ritrovate davanti, in coda, oltre mezzo milione di aspiranti al bonus che consente (o meglio, consentirebbe in caso di accesso…) un rimborso pari al 60 per cento e fino a un massimo di 500 euro delle spese sostenute dal 3 maggio al 3 novembre per l’acquisto di bici, e-bike, monopattini e segway.