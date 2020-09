Trial srl, l’azienda di trasporto con la “patente di legalità” che garantisce clienti e collaboratori

Sono pochissime le imprese di autotrasporto in Italia che hanno ottenuto dal Garante per la concorrenza di mercato il “rating di legalità”, un importante riconoscimento che si inquadra nel programma di qualificazione aziendale a con l’obiettivo di garantire la propria clientela, e i collaboratori diretti ed indiretti. Una sorta di “patente di professionalità affidabilità e trasparenza” per promuovere ” principi etici nei comportamenti aziendali, realizzato nel 2012 dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato con i ministeri della Giustizia e dell’Interno,per le imprese operanti nel territorio nazionale con fatturato sopra i 2 milioni di Euro che rappresenta un “valore aggiunto” di cui si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario. Nell’elenco di queste poche imprese capaci di aggiudicarsi il rating di legalità, con il punteggio di 2 stelle, figura anche l’azienda milanese Trial Srl, società nata nel 2004 a Milano come operatore logistico e cresciuta negli anni (aprendo quattro sedi operative in Lombardia per un totale di 20mila metri quadrati di cui 13mila coperti, con

26 dipendenti diretti, 40 veicoli di proprietà e oltre 20 aggregati, arrivando a gestire fino a 35mila spedizioni in Italia e 5.000 in Europa) specializzandosi nello studio di soluzioni logistiche avanzate nei settori della chimica, della cantieristica, dell’energia, dell’impiantistica e della siderurgia, unite allo studio e alla riprogettazione delle supply chains. Una società la cui filosofia è raccontata nel sito, sottolineando la scelta di operare, dalla presa in carico alla consegna “secondo i valori fondamentali di responsabilità civile e ambientale”, e “nel rispetto di tutte le norme internazionali che tutelano la sicurezza del trasporto, degli operatori e dell’ambiente, e che insieme all’applicazione delle norme sulla qualità, sono la garanzia di un servizio finalizzato alla soddisfazione del cliente”. Una filosofia vincente che ha portato l’azienda guidata da Claudio Fraconti, presidente di Fai Conftrasporto di Milano Lodi e Monza e vicepresidente nazionale, a raggiungere con il rating di legalità un altro importante traguardo.