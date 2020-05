GuidiAmo Sicuro, 1900 camionisti imparano a ridurre pericoli e consumi di carburante

GuidiAmo Sicuro, con la A maiuscola a indicare che mettersi al volante dopo aver acquisito tutte le migliori competenze professionali significa garantire di proteggere se stessi e gli altri sulle strade , amare la sicurezza e soprattutto dimostrare questo amore in modo concreto. “GuidiAmo Sicuro” è la campagna di formazione dell’Albo degli autotrasportatori, promossa dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e coordinata da Ram Logistica infrastrutture e trasporti, pronta ad accendere il semaforo verde e far partire, mercoledì 20 maggio, corsi per i quali sono stati investiti oltre 5 milioni di euro. Corsi di guida sicura ma anche ecosostenibile divisi in una prima fase di formazione teorica e in una seconda pratica per i circa 1900 primi conducenti, dipendenti delle imprese che hanno aderito al bando di iscrizione. Allievi” che potranno svolgere la formazione teorica on-line, tramite una piattaforma e-learning dedicata all’iniziativa, nel pieno rispetto delle regole per il contenimento della diffusione del Covid-19, mediante corsi interattivi, dinamici, modulari con la possibilità di monitorare costantemente l’attività dei partecipanti, mentre la successiva formazione pratica sarà suddivisa in due sessioni: la prima effettuata tramite un simulatore di guida capace di riprodurre, in un ambiente realistico, i contesti potenzialmente pericolosi per permettere al conducente, in tutta sicurezza e sotto la supervisione di istruttori esperti, di affinare le proprie tecniche di guida in situazioni di emergenza; la seconda, relativa alla guida ecosostenibile, svolta invece su strada. Altre imprese che volessero partecipare al bando, ancora aperto, potranno farlo collegandosi al sito dell’Albo o di Ram per scaricare la modulistica e aderire. Le aziende che, a oggi, hanno aderito all’iniziativa sono distribuite su tutto il territorio nazionale: il 40 per cento dei conducenti lavora per aziende con sede operativa nelle regioni del settentrione mentre il restante 60 per cento risulta equamente diviso tra il centro e il sud.

“In questa emergenza Covid-19 abbiamo ulteriore conferma di quanto sia fondamentale per il Paese il lavoro degli autotrasportatori, che nonostante le limitazioni del lockdown, hanno continuato la loro attività, permettendo di far arrivare nelle nostre case i beni necessari. Per questo, oggi più che mai la formazione dei conducenti si rileva particolarmente importante, affinché il settore possa contare su autisti sempre più qualificati, sia in tema di sicurezza che in quello di sostenibilità ambientale”, ha commentato il ministra Paola De Micheli. “L’iniziativa della campagna di formazione GuidiAmo sicuro, che l’Albo rende disponibile a tutte le imprese interessate è un’azione concreta di qualificazione dei conducenti in cui i temi dell’attenzione alla sostenibilità e alla sicurezza sono i parametri si cui è imperniato l’intero progetto”.