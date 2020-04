Un’App scoprirà come e quando ci sposteremo e se saliremo su mezzi pubblici troppo affollati?

Un’App seguirà gli spostamenti degli italiani? Un progetto per farlo esiste come ha confermato il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli secondo la quale occorrerà però “trovare un equilibrio tra la questione della privacy e col fatto che la società si deve proteggere”. Rispondendo alle domande degli studenti durante un suo intervento su Facebook a “Scuola di Politiche”, il ministro ha aggiunto che “sono allo studio anche delle app per evitare assembramenti all’interno dei mezzi di trasporto”. Progetti messi in cantiere guardando al futuro quando “non postremo più permetterci che milioni di persone si muovano nelle ore di punta” con l’obbligo, quindi di “immaginarci un modello di lavoro e della società completamente diverso”.