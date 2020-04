I camionisti tengono in piedi l’Italia. Ora vogliono sapere se i politici sanno fare altrettanto

I camionisti tengono in piedi l’America. Il titolo fatto dal quotidiano Avvenire fotografa, in meno di 40 consonanti e vocali, il ruolo indispensabile che riveste l’autotrasporto. Negli Usa come in ogni altro Stato del mondo, Italia compresa, dove da settimane i rappresentanti della categoria stanno cercando di far comprendere il concetto a una classe politica che sembra però faticare ad apprendere. Forse citare l’esempio a stelle e strisce, coma ha fatto Avvenire, servirà a far accelerare il processo d’apprendimento? Sono decine di migliaia gli autotrasportatori italiani che attendono di scoprirlo. Un esercito di camionisti (che da quando è esplosa l’emergenza Coronavirus continuano a svolgere la propria attività consentendo al Belpaese di restare in piedi), che molto probabilmente si sono riconosciuti nelle parole di un collega americano con le quali si apre l’articolo del quotidiano della Chiesa italiana: “In 39 anni sulla strada, non ricordo di essere mai stato ringraziato di essere un camionista. Ora mi succede spesso. Vuol dire molto per me”, e probabilmente anche laddove afferma che “fa sentire bene sapere che sto aiutando la gente ad avere ciò di cui ha bisogno per restare in casa”. Consapevolezze che moltissimi (forse tutti?) lavoratori del settore italiano hanno: quello che manca, alla stragrande maggioranza di loro, è la certezza di avere alla guida del Governo una classe politica capace a sua volta di tenere in piedi l’Italia….