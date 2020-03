Logistics Eco Transport non si farà: l’epidemia ferma anche la fiera di Alis e Veronafiere

Annullato e riprogrammato a data da destinarsi. Sono moltissimi gli organizzatori di fiere , convegni e altri eventi che sono stati costretti a utilizzare questa “formula” nelle ultime settimane per avvisare che l’epidemia da Coronavirus li aveva costretti ad cancellare ogni appuntamento in calendario senza sapere (di fronte a un virus sconosciuto e del quale non si conosce a tutt’oggi la possibile “evoluzione”) quando sarebbe stato possibile riproporlo. Un lungo elenco di appuntamenti “saltati” al quale si è aggiunto anche Letexpo, Logistics Eco Transport, fiera incentrata sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica con i principali player dell’intermodalità e trasporto, dei servizi alla logistica ed e-commerce, della smart mobility e smart citie, in programma a Veronafiere dal 16 al 20 maggio. I responsabili di Alis, Associazione logistica dell’intermodalità sostenibile, organizzatori dell’evento in collaborazione con il Gruppo Veronafiere, principale player italiano per organizzazione diretta di manifestazioni, hanno infatti comunicato che “ a causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel nostro Paese e in tutta Europa e delle misure restrittive adottate dalle Autorità nazionali e regionali, l’evento fieristico è annullato e sarà riprogrammato a data da destinarsi”.