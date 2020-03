Brennero, le auto sono quasi scomparse e i tir sono diminuiti anche del 70 per cento

Sono molte le “strade fantasma” che può capitare di percorrere da quando l’emergenza Coronavirus ha fatto scattare divieti severissimi, da quando la paura d’uscire ha spinto milioni d’italiani a barricarsi in casa, unico vero rimedio possibile contro il rischio di contagio. Un lunghissimo elenco che comprende anche il valico del Brennero dove il traffico automobilistico è praticamente quasi completamente cancellato e il numero dei Tiri n transito si è ridotto in alcuni casi addirittura del 70 per cento. Un crollo iniziato il 7 marzo e aumentato via via che le informazioni facevano capire che la pandemia rischiava di essere inarrestabile senza una quarantena di massa.