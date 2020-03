“Due giorni in viaggio senza mangiare, facendo i bisogni nelle aiuole. Io, camionista, sto lavorando così”

In viaggio da due giorni, costretto a saltare pranzo e cena, a fare i propri bisogni in un’aiuola perché le aziende dove è andato a scaricare le merci gli hanno negato l’accesso ai bagni, costretto a lavarsi con un po’ d’acqua dalla bottiglietta dopo aver dormito “nel nulla” in un piazzale sperduto… In un video (cliccate qui per vederlo) un camionista racconta cosa significhi “ai tempi del Coronavirus” svolgere l’attività di camionista. Un’attività fondamentale per assicurare al Paese una “sopravvivenza”, ma senza che chi è al Governo se ne renda conto, se ne accorga. Come denuncia lo stesso camionista mandando un messaggio probabilmente condiviso da migliaia di colleghi al presidente del consiglio Giuseppe Conte….