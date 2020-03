Il ministro De Micheli: “Il decreto del governo non vieta alle merci di entrare nelle zone rosse”!

Il decreto del governo non vieta alle merci di passare, permette anche alle persone di attraversare le zone a rischio per ragioni di lavoro, necessità e salute. Tocca però alle Regioni con delle ordinanze di rendere operative le disposizioni del governo. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture d dei Trasporti Paola De Micheli. Il ministro, ai microfoni del quotidiano Il Sole 24 Ore, ha anche fatto anche un appello alla “responsabilità collettiva” e a rispettare le prescrizioni considerate indispensabili per evitare il contagio (mantenere la distanza di 1 metro, non baciarsi, non abbracciarsi, lavarsi le mani). “Aiutiamoci tutti anche quando comunichiamo”, ha concluso.