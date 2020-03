Noleggio auto a breve termine, le prenotazioni dei turisti sono crollate dell’80 per cento

Fra i settori che rischiano di essere messi in ginocchio dalla psicosi causata dal Coronavirus c’è anche quello del noleggio a breve termine, un perno dell’offerta turistica del nostro Paese. E a dimostrarlo ci sono i numeri: quelli esibiti da Massimiliano Archiapatti, presidente di Aniasa, l’associazione che all’interno di Confindustria rappresenta il settore dei servizi di mobilità, nel corso dell’incontro convocato dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, con le principali associazioni della logistica e del trasporto. “Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, il settore ha registrato a livello nazionale una contrazione di noleggi fino al -l’80 per cento” , ha affermato Massimiliano Archiapatti. “La diffusione del Coronavirus nel nostro Paese e l’allarme mediatico che, in particolar modo negli ultimi 10 giorni, lo sta accompagnando, hanno prodotto un brusco stop delle attività di autonoleggio; una situazione che, se l’attuale fase di emergenza dovesse procrastinarsi senza interventi concreti da parte del governo, potrebbe mettere a serio rischio la sopravvivenza di alcuni operatori in Italia”.