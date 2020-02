Samoter di Verona, questi camion sono pronti a trainare la ripartenza dei cantieri pubblici

La ripartenza delle opere pubbliche, con l’apertura di nuovi cantieri, non porta con se solo la crescita degli investimenti nel mondo delle costruzioni e dell’occupazione: è un traino anche per diversi mercati, come per esempio quello dei mezzi pesanti usati per trasportare i materiali di scavo e da costruzione. Mezzi che dal 21 al 25 marzo saranno i protagonisti assoluti di Samoter, il salone internazionale delle macchine movimento terra e costruzione, ospitato alla Fiera di Verona. Un appuntamento unico per scoprire i migliori mezzi per versatilità, robustezza e affidabilità, a partire da quelli della gamma di veicoli XT di Scania che a Verona sarà protagonista con uno stand di 800 metri quadrati nel padiglione7. Una “presenza in grande stile”, come ha sottolineato Sabrina Loner, responsabile vendite e sviluppo costruzione, distribuzione e public & special vendite veicoli di Italscania Spa, a sottolineare gli ambiziosi obiettivi di crescita che il brand si è fissato per il 2020 proprio nel settore cava-cantiere “ per conquistare una posizione di primaria importanza al pari di quella che Scania ha da sempre nel settore lungo raggio”. Obiettivi raggiungibili fornendo “risposte concrete a chi opera in questo settore, grazie alla gamma di veicoli XT che sta ottenendo grande successo sul mercato, per la versatilità, robustezza e affidabilità che sta dimostrando sul campo”, ha aggiunto la responsabile di Italscania Spa che a Verona accenderà i riflettori, in particolare, sul nuovo motore 13 litri da 540 Cavalli, “una soluzione ideale per chi ha necessità di avere maggiore potenza per le proprie operazioni di trasporto” oltre che su un veicolo con cabina G allestito con vasca ribaltabile posteriore. “Pur nella diversità di applicazioni che contraddistinguono l’industria del cava cantiere, gli imprenditori che operano nel settore hanno l’obiettivo di massimizzare la disponibilità dei propri veicoli con particolare attenzione alla profittabilità”, ha concluso Sabrina Loner. “Per ottenere tutto ciò creiamo soluzioni su misura per ogni singolo cliente, combinando la flessibilità del sistema modulare con l’intelligenza di servizi ottimizzati”.