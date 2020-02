Enjoy e Waze, dall’unione fra car sharing e mappe stradali nasce una mobilità migliore

Da oggi i clienti di Enjoy possono contare non solo sul servizio di car sharing a rilascio libero realizzato dalla società che fa capo a Eni Smart Consumer Spa e che consente di noleggiare, sia con modalità “punto a punto” sia con tariffazione al minuto o giornaliere v Fiat 500 fornite da Leasys e Ald Automotive con allestimenti speciali, ma anche sull’accesso, attraverso un’unica App, alle mappe realizzate da Waze per aiutare i conducenti a individuare il percorso ideale per giungere a destinazione nel minor tempo possibile. Il tutto grazie a una partnership realizzata da Enjoy e Waze, App di navigazione gratuita con oltre 130 milioni di utenti al mondo, realizzata, come hanno annunciato i responsabili delle due realtà protagonisti dell’iniziativa, “per contribuire a migliorare il mondo della mobilita”. Integrandosi, appunto, e dando così la possibilita’ all’utente Enjoy di contare su un nuovo alleato nei loro spostamenti cittadini: l’app di Waze, con cui e’ possibile trovare la strada migliore grazie alle segnalazioni degli altri automobilisti, condividendo a propria volta informazioni in tempo reale sulla viabilita’ circa il tragitto che si sta percorrendo. Per gli automobilisti a bordo dei veicoli Enjoy accedere alle mappe realizzate da Waze è semplicissimo: semplice: basta scaricare l’app di Waze, iniziare il noleggio tramite l’app di Enjoy, fare tap sull’icona di Waze presente sulla mappa di Enjoy, impostare il tragitto (a voce o manualmente) e seguire il percorso prestando attenzione alle informazioni che verranno fornite fino all’arrivo a destinazione. E, in qualsiasi momento, sara’ possibile tornare alla schermata di noleggio facendo tap sull’icona di Enjoy presente sulla mappa di Waze.