Assicurazioni on line superscontate, occhio alle truffe. Ma Internet aiuta anche a difendersi

Fornire a milioni di possessori di auto, moto o altri veicoli un’ ”arma” efficace per difendersi dalle possibili truffe che corrono sempre più velocemente on line, “al volante” o “in sella” a straordinarie opportunità di risparmiare un sacco di soldi sulle polizze assicurative, ma che in realtà nascondono una trappola. “Esche” lanciate nella rete di Internet alle quali abboccano ogni anno moltissimi “polli”, ignari di una truffa di dimensioni allarmanti: secondo un’indagine che Facile.it ha commissionato, in occasione del lancio del progetto Spazio Sicurezza a mUp Research, nel 2019 addirittura il 19 per cento degli intervistati che hanno accettato di rispondere, pari a circa 8,3 milioni di persone, ha dichiarato di essere caduto vittima di una truffa, on o offline. Truffe che hanno riguardato soprattutto le tariffe di telefonia mobile e fissa, la fornitura di energia elettrica e di gas, i prestiti personali, i conti correnti e le carte elettroniche, ma anche molte polizze Rc auto “superscontate” offerte a molti italiani attentissimi a cercare di risparmiare ma molto meno a difendersi dai “bidoni”. Per questo è partita la nuova iniziativa per aiutare milioni d’italiani a “ saper riconoscere i rischi così da evitare le truffe”, come spiega Mauro Giacobbe, amministratore delegato di Facile.it, pronto a dare a tutti una buona notizia: “per proteggersi dagli attacchi molto spesso basta applicare alcuni semplici accorgimenti per non cadere in trappola”. Accorgimenti che è possibile scoprire navigando su Spazio Sicurezza, nuova sezione del sito Facile.it che “racchiude guide e consigli su come riconoscere i tentativi di raggiro ed evitare brutte sorprese, indicando gli ambiti ai quali prestare maggiore attenzione”.