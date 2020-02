Epidemia di morti in incidenti? I controlli della Polizia fanno da “vaccino”, ma il Governo li taglia

Prendete un’epidemia, come quella attuale da Coronavirus, immaginate che esista una terapia che possa “arginarla” e poi immaginate di prevedere un piano d’emergenza che come prima mossa butti via il farmaco. È quanto, in pratica, sta avvenendo per l”epidemia” di incidenti che sulle strade nel nostro Paese continuano a mietere vittime, con una media di otto al giorno. Ebbene, di fronte a una simile situazione cosa fa il Governo, attraverso il ministero dell’Interno? Attua un “piano di razionalizzazione della polizia stradale” che prevede riduzioni dei distaccamenti in Piemonte, Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna e Puglia”. In pratica toglie dalle strade gli agenti, le pattuglie. O, se preferite, potenziali “vaccini umani in divisa” contro l’epidemia di vittime della strada…. Una decisione “ inaccettabile” contro la quale si sono scagliati Elena Maccanti, capogruppo, e i deputati della Lega in Commissione trasporti alla Camera Giuseppe Donina, Massimiliano Capitanio, Fabrizio Cecchetti, Antonietta Giacometti, Edoardo Rixi, Giovanni Tombolato, Adolfo Zordan che si sono detti “fortemente preoccupati per le conseguenze sui cittadini e sulle comunità locali di tale decisione”. Preoccupazione probabilmente condivisa da qualche decina di milioni d’italiani che sulle strade e autostrade continuano a vedere sempre più delinquenti (in particolare sotto forma di conducenti sotto l’effetto di alcol e droga) e che ora rischiano di vedere scomparire anche una parte di quella già poca “prevenzione” fatta in Italia sotto forma di agenti e pattuglie che sorveglino strade e autostrade, facendo da deterrente. “La polizia stradale rappresenta un presidio fondamentale per la sicurezza e per la prevenzione degli incidenti. Il ministro delle Infrastrutture e trasporto Paola De Micheli non ha nulla da dire?”, domanda il gruppo di esponenti politici che oltre a sottoscrivere la nota di denuncia hanno presentano, sulle possibili conseguenze dei tagli alla Polstrada un question time in Commissione trasporti, che si discuterà mercoledì 12 febbraio.