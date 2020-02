Confrasporto: “Ok la scesa in campo del premier contro i divieti al Brennero, ma niente dilazioni”

“Il Governo italiano ora non accetti ulteriori dilazioni, ma adotti misure identiche a quelle del Tirolo. Riteniamo infatti che, nonostante gli interventi dei governi italiani, la Commissione europea stia traccheggiando da ormai troppo tempo”. Così il vicepresidente di Confcommercio e Conftrasporto Paolo Uggè ha commentato, le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in merito alla violazione da parte dell’Austria del principio della libera circolazione delle merci in Unione Europea. “Bene ha fatto ill premier Conte a intervenire in questo sui blocchi dell’Austria al Brennero, quanto sottolineato dalla massima espressione del governo ci trova pienamente d’accordo: i blocchi dei Tir al Brennero non sono solo questione che riguarda i trasporti, ma tutto il sistema economico del nostro Paese e, di conseguenza, la sua competitività”. Ora però, nessuna dilazione.