Meglio le gomme invernali o le catene? Gli italiani preferiscono le prime. A volte anche d’estate…

Gomme invernali o catene? Gli italiani preferiscono decisamente le prime. A montarle, secondo uno studio commissionato da facile.it, sono stati il 34 per cento dei 12,6 milioni di automobilisti che hanno scelto di rispettare le norme che le impongono nel periodo compreso fra il 15 novembre e il 15 aprile (con un’altissima percentuale che non lo ha invece fatto come è possibile scoprire cliccando qui). Una preferenza, quella per le gomme da neve, particolarmente forte nelle regioni del Nord Ovest, dove la percentuale sale addirittura al 56 per cento (contro il 16per cento rilevato al Sud e sulle Isole). Al secondo posto si trovano invece gli pneumatici quattro stagioni, montati dal 25,3 per cento degli automobilisti intervistati per il sondaggio, vale a dire quasi 9,5 milioni di automobilisti; poco meno, 9,3 milioni (il 25 per cento), infine hanno scelto di trasportare catene da neve, soluzione particolarmente apprezzata nelle regioni del Centro Italia (dove la percentuale sale al 35 per cento). Ma gli automobilisti sono sempre bene informati in materia? La risposta è no: i in molti sono infatti convinti che durante l’inverno siano obbligatorie ovunque, e non solo nei tratti di strada per i quali sono state emanate apposite ordinanze; altri pensano che siano obbligatorie solo quando si viaggia in montagna e qualcuno (non pochi, il 5 per cento degli intervistati) crede addirittura che questi dispositivi siano obbligatori tutto l’anno.