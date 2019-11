Torna la paura sui cavalcavia: il fondo stradale cede ma per fortuna non passava nessuno

La paura torna a viaggiare sopra e sotto i cavalcavia dopo che alcune lastre del fondo stradale di un sovrappasso dell’E45 che attraversa una strada di Cesena, via Zavalloni, hanno ceduto fortunatamente senza conseguenze per mezzi e persone grazie al fatto che in quel momento nessuno stata percorrendo quel tratto di strada. I responsabili dell”Anas hanno immediatamente disposto la chiusura della strada, deviando il traffico lungo le vie San Mauro e Settecrociari. Sul tratto interessato dal crollo era previsto un intervento di manutenzione mercoledì. “Dopo i fatti avvenuti questa mattina rinnovo ad Anas la richiesta di un incontro per avviare un confronto, non più rinviabile, sullo stato di salute dell’E45 nel suo tratto tra Verghereto e Cesena”, ha commentato il sindaco e presidente dell’Unione comuni Valle del Savio Enzo Lattuca , aggiungendo che “è ormai urgente l’istituzione di un tavolo permanente attorno al quale dovranno sedere Anas, Province e Comuni”.