Il video da brividi del camionista romeno che guida ubriaco contromano in autostrada

Un video per far venire i brividi non deve necessariamente mostrare scene agghiaccianti. A volte può incutere più terrore un filmato che lasci intuire cosa potrebbe accadere. È il caso del video messo on line su Tgcom 24 (cliccate qui per vederlo) per mostrare la manovra di un camionista romeno che, sotto l’effetto dell’alcol, ha percorso due chilometri in senso contrario a quello di marcia sull’autostrada A10, tra Sanremo e Arma di Taggia, prima d’essere fermato alla barriera di Ventimiglia dagli agenti della Polizia stradale di Imperia. Il camionista, che è risultato positivo all’alcoltest e che è stato ripreso dalle telecamere mentre viaggiava con traiettorie non lineari a una velocità di quasi cento chilometri orari, dovrà pagare una sanzione amministrativa di 6.500 euro, mentre il veicolo è stato confiscato.