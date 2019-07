Un mare di cocaina scoperto su una nave partita dalla Colombia e attraccata a Genova

È un vero e proprio mare di droga quello che i trafficanti internazionali avevano deciso di far viaggiare via mare, nascondendolo all’interno di un container ufficialmente stipato di solo caffè proveniente dalla Colombia e diretto a Napoli. Oltre mezza tonnellata di cocaina, per un valore di 200 milioni di euro, che non è arrivata però a destinazione, pronta per essere spacciata: gli uomini della guardia di finanza di Genova, l’hanno infatti sequestrata al porto di Genova, dove la nave mercantile battente bandiera liberiana sulla quale viaggiava aveva attraccato, nell’ambito di un’attività di monitoraggio dei flussi commerciali marittimi che interessano l’hub portuale ligure, scenario, negli ultimi tempi, di ingenti sequestri operati in sinergia da Agenzia delle Dogane e fiamme gialle, tra cui, sempre a Sampierdarena, nel gennaio scorso, oltre 2 tonnellate sempre di “coca”: il più grande sequestro mai effettuato in Italia. La droga apparteneva a cartelli colombiani di narcotrafficanti che si avvalgono di contatti in numerosi porti europei .