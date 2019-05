Salvini:” La Tav va realizzata perché solo l’Italia che va avanti e viaggia può essere felice”

C’è un’Italia che va avanti, che viaggia, che costruisce, che finisce i cantieri aperti, e un’Italia che invece si ferma”. Lo ha detto il ministro dell’Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a Roma all’incontro dal titolo ‘Mobilita’ a impatto zero: il futuro green’, organizzato da Alis, aggiungendo di non “conoscere un Paese che torna indietro ed é felice. La decrescita felice non esiste. Conosco solo la crescita felice, perche’ se la gente non lavora non e’ felice. E quindi se ha speso dei soldi per fare un buco nella montagna e’ intelligente finirlo e farci passare il treno perché inquina meno dei camion. “Ho visitato il cantiere della Tav e ribadisco che dobbiamo confrontarci nei prossimi giorni e nei prossimi mesi con due idee di Italia diverse”, ha concluso Salvini.