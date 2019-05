L’auto a guida autonoma viaggia su strada: il Governo ha detto sì alla sperimentazione

Primo semaforo verde dall’Italia ai veicoli a guida autonoma. La direzione generale della Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e deiTrasporti ha infatti rilasciato l’autorizzazione che dà ufficialmente avvio alle sperimentazioni di veicoli automatici su strada pubblica in Italia. Il primo via libera arriva dopo il parere positivo espresso il 22 marzo scorso da parte dell’Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e dopo gli esiti positivi delle necessarie verifiche preliminari di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo oggetto della sperimentazione, della VisLab S.r.l., società controllata da Ambarella Inc, unica finora ad aver presentato domanda di autorizzazione . La sperimentazione riguarderà l’ambito urbano e l’ultimo miglio tipo D, E, F di precisi tratti stradali nelle città di Torino e Parma, nel rispetto di tutte le prescrizioni dettate dal gestore delle strade stesse e in presenza di un supervisore in grado di commutare tra operatività automatica e manuale del veicolo, in modo da garantire in ogni circostanza il rispetto massimo della sicurezza.