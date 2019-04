Il re della Strada? Scania organizza una gara per eleggere il camionista più sicuro e “verde”

Chi è il re della strada? Per Italscania non c’è dubbio: è il motore V8 che celebra i 50 anni di vita. Ma il re della strada è anche il migliore autista d’Italia, dal punto di vista della sicurezza e sostenibilità, che Scania celebrerà, insieme al proprio “supermotore”, il 4 e 5 maggio a Trento con un weekend di festa ma anche di competizione, attraverso una gara per determinare proprio il “re dei camionisti”. Una gara destinata ad attirare a Trento moltissimi autotrasportatori a caccia del titolo, ma anche migliaia di semplici appassionati per i quali sono stati allestiti un museo inedito dedicato alla storia del V8 e un’esposizione dei migliori veicoli storici e decorati. Il tutto con contorno di musica e spettacolo e con un’area dedicata ai giochi per gli ospiti più piccoli. Senza tralasciare l’aspetto enogastronomico, visto che “I giorni del Re”, come è stato intitolato l’evento organizzato nella sede di Italscania, in via di Spini 21, sarà anche l’occasione per assaporare i piatti di altissima qualità del “Food Truck. “Una due giorni concepita al tempo stesso per sensibilizzare gli operatori del mondo del trasporto e il grande pubblico sulla centralità del settore e l’importanza del ruolo del conducente di veicoli industriali”, sottolineano gli organizzatori dell’evento, “puntando su importanti tematiche quali sostenibilità e sicurezza stradale. Venerdì 3 maggio, in particolare, si terrà un convegno dal titolo “Professione Conducente: quale futuro” durante il quale verrà messa in evidenza la centralità del ruolo del conducente di veicoli industriali in termini di sicurezza e sostenibilità e sottolineate le opportunità occupazionali offerte dal settore dell’autotrasporto. Verranno inoltre presentati i protagonisti della Scania Driver Competitions in programma sabato 4 maggio. Per partecipare al convegno è necessario iscriversi scrivendo a: marketing@scania.it. Ecco gli appuntamenti più importanti: Scania driver competitions (4 maggio) I 9 finalisti italiani si sfideranno in prove di abilità per conquistare il titolo di migliore autista d’Italia. Solo il vincitore avrà l’onore di rappresentare l’Italia nella finale mondiale in Svezia! V8 Museum (4 e 5 maggio) La dinastia del Re per la prima volta in una mostra dedicata! La visione, la storia e le persone che hanno consentito a questo gioiello della meccanica di nascere ed evolvere saranno mostrate in un percorso di immagini storiche, video e pezzi unici. I mille volti di un re (4 e 5 maggio) Un grande raduno di truck decorati e storici provenienti da tutta Italia mostrerà questi giganti della strada in una luce nuova. Nella giornata di domenica un corteo dei migliori veicoli decorati e storici attraverserà le vie di Trento fino ad arrivare al cuore della città. Per iscrivere ed esporre il proprio veicolo è necessario compilare il seguente modulo di richiesta: bit.ly/2I69AzJ Assta Cuore da re (4 maggio) Per celebrare il 50° anniversario del suo motore V8, Scania sta realizzando un’edizione esclusiva a tiratura limitata e numerata. Chi si aggiudicherà il N.1 di questa serie speciale si scoprirà al termine di un’emozionante asta. Parte del ricavato verrà devoluto a favore di un’organizzazione no profit. Concert show di Jerry Calà (4 maggio ore 22). Un concert-Show aperto a tutti per festeggiare i 50 anni del mitico V8. L’attore Jerry Calà intratterrà̀ il pubblico con “Una vita da libidine” il concert-show che ripercorre le più formidabili canzoni dagli anni 70 a oggi, che Jerry Calà interpreta tra una gag e l’altra facendo divertire tutto il pubblico presente. Durante tutto il weekend sono previsti inoltre l’animazione radiofonica curata dai dj di Radio Dolomiti, Food Truck per tutti i gusti, uno shop per tutti gli appassionati del Grifone, decorazioni live e momenti di approfondimento per conoscere da vicino il settore del trasporto, il mondo Scania e i suoi protagonisti. Il programma completo sul sito: www.igiornidelre.it Tutte le novità sulla pagina Facebook: Scania Italia. Hashtag ufficiali dell’evento: #igiornidelre #50anniV8