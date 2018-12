Fumata nera per i noleggiatori d’auto con conducente. Presto migliaia di disoccupati in più?

Fumata nera. Se i noleggiatori di auto con conducente speravano che dall’incontro a Roma con il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi potesse arrivare la conferma di una nuova proroga per scongiurare l’entrata in vigore dal 1 gennaio del del decreto 29/1 quater, destinato a far scomparire moltissime imprese del settore, sono rimasti delusi. Nessuna risposta concreta è infatti giunta dall’incontro organizzato nello stesso giorno in cui moltissimi noleggiatori sono tornati in piazza per protestare contro una norma talmente inconcepibile da essere stata prorogata per 10 anni da tutti i Governi precedenti. “Siamo qui per scongiurare l’estinzione di un settore che conta 80mila imprese e 200mila lavoratori”, è stato l’appello lanciato dal presidente della Fai-Conftrasporto Daniele Ercoli che ha voluto ricordare anche i numerosi presidi dei colleghi organizzati in molte altre città d’Italia, ma finora senza ottenere risultati.