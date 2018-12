Alt ai Tir di sabato per dare la precedenza agli sciatori: l’Austria inventa un nuovo limite

Le colonne di Tir che il sabato formano code sull’asse del Brennero e sull’autostrada dell’Inntal sono un ostacolo per le auto degli sciatorie e più in generale dei turisti diretti verso le località turistiche invernali: meglio fermarli. Cosa che l’Austria si appresta a fare, inventando un nuovo limite per il transito dei veicoli merci sul suo territorio, dopo i divieti settoriali, quelli notturni e festivi e dopo aver fissato un numero massimo di veicoli in transito in un’ora in alcuni giorni dell’anno. Secondo quanto pubblicato dal quotidiano austriaco Tiroler Tageszeitung il Governo del Tirolo austriaco ha infatti deciso di anticipare dalle 15 del sabato il divieto di transito dei veicoli pesanti dal 5 gennaio al 9 marzo 2019 per non intralciare, come affermato dalla vice-governatrice del Tirolo, Ingrid Felipe, l’intenso traffico turistico del fine settimana, creato dalla stagione sciistica.