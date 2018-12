Parabrezza coperti di ghiaccio e serrature dell’auto che non si aprono per il gelo?

Si scrive inverno, si legge parabrezza dell’auto (che magari siamo stati costretti a lasciare in strada tutta notte all’aperto col termometro sottozero) ricoperti da una vera e propria lastra di ghiaccio che rende impossibile la visuale e obbliga a scendere per pulirli, magari sotto e in mezzo alle neve, magari con attrezzi di fortuna in mancanza di un raschietto, col rischio di rigare il cristallo, oppure ad attendere che l’aria calda indirizzata sopra il cruscotto possa lentamente scioglierlo… Situazioni difficili, soprattutto se l’orologio ci dice che siamo in ritardo per l’appuntamento di lavoro, con il traffico che è già impazzito. Situazioni che è però possibile evitare in pochissimi secondii, grazie a una soluzione appositamente studiata da Mafra, azienda specializzata in prodotti per la cura e manutenzione dell’auto, in grado di sciogliere anche il ghiaccio più spesso, consentendo di avere una vettura sempre in perfette condizioni. Un prodotto, chiamato Mafra Non Ice, che si applica direttamente su parabrezza, finestrini e lunotto ghiacciati e che grazie alla sua speciale formula concentrata “IceBreaker”, rispetta ogni parte dell’auto e risolve il problema dei tergicristalli incollati dal ghiaccio. È sufficiente una passata con il tergicristallo per pulire il vetro e avere una perfetta visibilità, in modo da poter guidare in completa sicurezza. Mafra Not Ice può essere inoltre utilizzato in modo efficace anche per sciogliere il ghiaccio che si forma nella serratura della portiere quando le temperature si fanno particolarmente rigide evitando di passare minuti, magari con le mani intorpidite dal gelo dell’aria, a tentare di entrare finalmente nell’abitacolo.