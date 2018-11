Industriali di tutta Italia a Torino per dire no a chi vuol bloccare le infrastrutture

Il mondo dell’industria italiana si dà appuntamento a Torino il 3 dicembre per gridare il suo sì alla Tav e il suo no allo stop ai cantieri per altre importanti infrastrutture indispensabili per la crescita del Paese.. Confermando l’iniziativa, già annunciata, il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ha affermato che che la riunione del Consiglio generale allargata a tutti i presidenti di Italia sarà aperta anche ai rappresentanti di altre categorie per ribadire con forza la questione infrastrutture a partire da Torino che diventa un simbolo.“Questo Paese deve domandarsi in futuro cosa sarà e cosa vuole essere l’Italia che vogliamo immaginare: un’Italia centrale tra Europa e Mediterraneo, aperta a Est e Ovest- E per fare questo servono infrastrutture che colleghino le periferie al centro e l’Italia al mondo”.