Elettrificazione e guida autonoma: la grande scommessa quante probabilità ha di vincere?

Elettrificazione e guida autonoma. La grande scommessa. È questo il titolo della nuova “puntata” di ForumAutomotive (l’evento periodico ideato dal giornalista Pierluigi Bonora per viaggiare nel futuro dell’industria automobilistica tra motorizzazioni sempre più virtuose e sistemi che supportano l’automobilista durante la guida, ma anche per creare un serbatoio di idee e fucina di dibattiti punto di riferimento della filiera e di tutti gli appassionati) in programma il 29 ottobre a Milano, alle 17.30 all’Enterprise Hotel di corso Sempione. Un appuntamento voluto per fare il punto su come e quando sarà davvero possibile viaggiare in futuro fra un ambiente meno inquinato e una maggior sicurezza su strade e autostrade attraverso due momenti: la presentazione di uno studio da parte di Giacomo Mori, managing director di AlixPartners, e un dibattito, moderato dallo stesso Pierluigi Bonora, al quale prenderanno parte Stefano Maullu, membro della Commissione ambiente del Parlamento Europeo e promotore del Tavolo UE-Italia sull’automotive; Alessandro Cattaneo, membro della Commissione finanze della Camera dei Deputati; Claudio Lubatti, rappresentante Anci all’Osservatorio ministeriale nazionale del trasporto pubblico locale; Giorgio Boiani, vicepresidente AsConAuto; Simonpaolo Buongiardino, presidente Federmotorizzazione; Pier Francesco Caliari, direttore generale Confindustria-Ancma; Maura Carta, presidente Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A.; Alberto Dossi, presidente dell’Associazione italiana idrogeno e celle a combustibile; Franco Fenoglio, presidente Unrae veicoli industriali; Gianandrea Ferrajoli, coordinatore nazionale di Federauto Trucks; Andrea Ricci, senior vice president di Snam4Mobility; Gian Franco Soranna, direttore di Federauto; Claudio Spinaci, presidente Unione petrolifera; Pietro Teofilatto, direttore di Aniasa; Alessandro Tramontano, presidente Ecogas; Romano Valente, direttore generale Unrae e Fabrizia Vigo, responsabile area relazioni istituzionali Anfia.