Salpa verso la tua carriera, la nuova rotta di Assarmatori per approdare in un mare di lavori

Approdare nel mondo del lavoro: per chi sceglie un futuro professionale nel comparto marittimo non è solo un modo di dire. Così come non lo è la frase “Salpa verso la tua carriera”, scelta come titolo della giornata d’incontro organizzata a Livorno da Assarmatori in collaborazione con il centro di formazione Gdm – Gente di mare, a bordo del traghetto Moby Legacy, per illustrare a oltre 200 studenti, provenienti da scuole secondarie di secondo grado della Toscana, le opportunità di lavoro in mare. Un “career day, ideato e “varato” con l’obiettivo di formare nuove professionalità da introdurre nel mondo del lavoro del comparto marittimo favorendo l’incrocio incontro fra domanda e offerta di lavoro, durante il quale i partecipanti hanno avuto l’occasione di conoscere le opportunità offerte dalla carriera marittima dai diretti interessati, ovvero i membri dell’equipaggio: dal cabinista sino all’esperto comandante, passando da chi si occupa della ristorazione e dal personale di macchina. Tutte figure richiestissime dal mercato, come ha sottolineato Giovanni Consoli, vice segretario generale di Assarmatori sottolineando che “l’armamento è alle prese con una carenza di personale marittimo che ha assunto connotati emergenziali, in particolare durante la stagione estiva. Il Decreto interministeriale dello scorso novembre con il quale sono state stanziate importanti risorse economiche per la formazione di nuove professionalità da parte delle compagnie è “salpato”per dare la possibilità alle compagnie e a chi intende intraprendere la carriera a bordo di superare alcuni ostacoli di natura burocratica ed economica: da parte nostra abbiamo inteso favorire il contatto, appunto, fra domanda e offerta di lavoro, mettendo in luce le peculiarità della carriera marittima e i vantaggi che è in grado di offrire”, ha aggiunto Giovanni Consoli, anticipando che l’iniziativa “Salpa verso la tua carriera” non si ferma qui. Nuovi incontri sono in fatti pronti a mollare gli ormeggi in altre città di mare italiane, partendo da Campania, Sicilia e Liguria.